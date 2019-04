Da Star Trek a 007, il Baff porta la carriera di Barbara Bouchet a Varese

«Quando ho cominciato a lavorare nel mondo del cinema ho lavorato con tantissimi divi di fama mondiale ma io venivo dalla Germania e molti di loro non sapevo neanche chi fossero: pensavo solo a lavorare».

Il Busto Arsizio Film Festival porta a Varese Barbara Bouchet, ospite della Camera di Commercio all’interno della sala Campiotti di piazza Montegrappa.

Un volto storico del cinema mondiale presentata dal presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e che insieme a Steve Della Casa, direttore artistico del BAFF, e del giornalista Diego Pisati ha ripercorso i tratti più importanti e divertenti della sua carriera cinematografica.

Una carriera che è decollata negli Stati Uniti prima e in Italia poi, passata dai titoli sacri del cinema come Star Trek (è stata Kelinda in una serie della saga e per questo ancora la invitano alle convention mondiali), 007 James Bond e Gangs of New York.

Tra i tanti registi con cui ha lavorato in Italia ricordiamo Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci, Luciano Salce, Mauro Bolognini, Sergio Martino, solo per citarne alcuni. Tutti autori di un cinema di genere oggi riscoperto e rivalutato di cui lei è stata protagonista indiscussa.