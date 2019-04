Torino pericolante e pericolosa, ma la Openjobmetis vuole i due punti

È ora di battere il “colpo” decisivo sulla strada che porta ai playoff. Dopo la splendida e meritatissima vittoria su Venezia, prima della interessante e delicata semifinale di andata di Fiba Europe Cup con Würzburg, la Openjobmetis è impegnata nella trasferta di Torino contro una Fiat pericolante come non mai e per questo ricca di tranelli. A partire dall’orario, si gioca a mezzogiorno di domenica 7, che può rappresentare un’incognita in più per tutti.

Per Varese il test di Torino ha una valenza ulteriore: nelle precedenti trasferte con le squadre in lotta per non retrocedere, la squadra di Caja ha perso due volte su tre, a Reggio Emilia e a Pistoia, vincendo solo a Pesaro. E in più, in casa dei gialloblu piemontesi, la Openjobmetis sono usciti sconfitti nelle ultime due gare: l’ultimo successo è datato 2016 quando Kuksiks dall’arco e Campani sotto i tabelloni confezionarono un partitone clamoroso, che diede a Varese la scossa per lasciare la zona retrocessione. E lanciarsi – corsi e ricorsi storici – verso la Final Four di coppa poi disputata a Chalon.

Ai “due angoli” non manca un po’ di apprensione: lo staff medico lombardo tiene monitorata con costanza la situazione di Dominique Archie che come noto è uscito malconcio dalla partita con Venezia. L’ala americana sta lavorando per essere della partita – lo dice espressamente anche Caja – ma ha lavorato a parte per l’intera settimana. L’impressione della vigilia è che l’ex orlandino vada sì in panchina con attenta valutazione da parte di coach e dottori per un suo eventuale impiego. Anche perché sarebbe poco furbo provocare una ricaduta a tre giorni dalla semifinale di Fiba.

Sul fronte piemontese invece, coach Galbiati deve gestire gli acciacchi di due uomini chiave dell’Auxilium, l’ala Darrington Hobson e il pivot Muhammadou Jaiteh, entrambi con qualche problema fisico che ha fatto saltare loro qualche seduta in settimana. Anche qui, però, l’impressione è che i due scenderanno in campo, visto che la Fiat punta forte su questo incontro per muovere una classifica ferma a quota 12 punti da quasi due mesi: la striscia di sconfitte dei gialloblu è infatti arrivata a cinque partite e così ora Poeta e compagni – che andranno in ritiro in un hotel cittadino – si sono ritrovati al penultimo posto solitario con due sole lunghezze di margine su Pistoia. Che da questo turno avrà l’ex varesino Paolo Moretti in panchina.

COACH TO COACH

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) – «I nostri avversari faranno di tutto per ottenere il risultato: nelle ultime settimane hanno perso alcune partite di pochi punti come a Trento o Brescia e hanno le individualità per vincere certe gare. Sappiamo che sono pericolosi, ne abbiamo parlato all’interno dello spogliatoio e devo dire che ci siamo allenati bene dopo l’eccellente partita con Venezia. Vedo grande determinazione nei miei giocatori; sappiamo che in trasferta l’attenzione nella gestione dei palloni deve essere massima mentre in casa si può anche azzardare qualcosa. Ma in queste 40 partite abbiamo sempre mostrato una grande concentrazione». Vedremo ora se Archie sarà della partita: «Sta facendo di tutto per recuperare il prima possibile, o per Torino o comunque per tornare in campo al più presto. Comunque vada con lui, io mi fido di tutti i miei giocatori e non penso al mercato: il nostro miglior acquisto è l’utilizzo delle risorse interne».

Paolo GALBIATI (Fiat Torino) – «Non cerchiamo alibi ma la settimana è stata abbastanza complicata anche se tutti quelli che si sono allenati hanno dato il massimo. Varese fa della difesa la sua arma in più; hanno in dubbio Archie ma le punte ai biancorossi non mancano comunque: Avramovic è un giocatore in grado di fare la differenza, Cain è un rimbalzista di grande livello ma non vanno dimenticati gli italiani a partire da Ferrero che è capace di accendersi in ogni momento. Dovremo limitare la Openjobmetis a rimbalzo e far girare nel modo giusto la palla in attacco oltre a capitalizzare i tiri che riusciremo a crearci. E poi – come ripete spesso anche Caja – andranno limitate le palle perse e gli errori banali che commettiamo quando cerchiamo di avere il controllo della partita».

DIRETTAVN

La partita del PalaVela sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con un liveblog aperto fin dal venerdì con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico prepartita. Per interagire è possibile scrivere nello spazio dei commenti o usare gli hashtag #direttavn o #torinovarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.