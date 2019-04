Ultimo incontro con “le serate dell’ambiente”. Si parla di zanzare

Lunedì 15 aprile alle ore 20.45 alla sede del Centro Culturale Lena Lazzari in via Marconi si concluderà il ciclo delle serate organizzate dall’Amministrazione sui diversi temi legati all’Ambiente.

Tema del quarto ed ultimo incontro rivolto alla cittadinanza, sarà la Lotta alle Zanzare.

«La proliferazione nel nostro territorio delle diverse specie di questo insetto – spiega l’assessore all’Ambiente Giuseppe Riggi – incide, in alcuni periodi dell’anno, sulla qualità della vita di ciascuno di noi, non solo a causa del fastidio provocato dalle punture, ma anche per il timore che le stesse provochino la diffusione di malattie pericolose per l’uomo; per tali motivi nella stagione tardo primaverile-estiva vengono presentate diverse istanze all’Amministrazione, affinché la stessa intervenga con azioni di contenimento o soluzione definitiva del problema».

«L’incontro sarà dunque occasione per apprendere l’effettiva pericolosità delle specie presenti sul nostro territorio, e per acquisire informazioni in merito all’efficacia dei diversi metodi di contenimento e prevenzione del fenomeno. Grazie all’intervento della dottoressa Eleonora Flacio, docente della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – continua l’Assessore – scopriremo quanto stanno già facendo nel vicino Canton Ticino, quali sono le diverse modalità di intervento possibili, sia tramite interventi adulticidi che larvicidi, e come il singolo cittadino diventa parte attiva per un’azione di contenimento efficace e duratura».

A tutti i presenti verrà inoltre fornito gratuitamente il KIT antizanzara, costituito da pastiglie larvicide e relativo materiale informativo sulle modalità di utilizzo dello stesso e sulle corrette norme comportamentali da adottare.