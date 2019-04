Veronesi (Lega): “A Saronno serve un’area feste decentrata e attrezzata”

Il centro città non può essere un’area feste.

Lo dice con forza il capogruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania di Saronno Angelo Veronesi, che chiede di decentrare eventi e manifestazioni per dare modo ai saronnesi di godersi il centro cittadino in pace.

«Il centro non è un’area feste. Nel centro di Saronno abita quasi un terzo dei saronnesi. Il centro cittadino deve essere reso più vivo, ma nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini. La città è densamente popolata – commenta Veronesi -. Siamo fortunati che il nostro centro non si sia completamente spopolato come accaduto ad altre grandi città. I saronnesi continuano ad abitare in zone centrali che non possono essere sempre sede di concerti ed attività notturne che disturbano il sonno dei cittadini. È necessario realizzare un’area feste che garantisca una sufficiente distanza dalle residenze dei cittadini per non creare disturbo; un’area attrezzata adeguatamente che sia adatta a ospitare a ciclo continuo concerti, spettacoli, feste e fiere. È evidente che il problema del rumore esiste e che l’area feste non è l’area delle salamelle dipinta grottescamente dall’opposizione. L’amministrazione Fagioli, come scritto nel programma amministrativo, vuole risolvere un problema annoso. Saronno è l’unica grande città della zona priva di un’area per le feste. I concerti che richiamano un numero consistente di persone vengono fatti altrove e Saronno si esclude dai tour delle band di successo per la mancanza di un’area appositamente predisposta. Saronno è facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici e l’area feste porterà un indotto considerevole per i commercianti ed i ristoratori che saranno capaci di sfruttare la nuova realtà. I fuori salone di Milano insegnano che una fiera porta un indotto anche al resto della città, se si è capaci».