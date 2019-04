Chi vuole sponsorizzare un’aiuola o un parco? Il Comune ci riprova

Chi intende sponsorizzare le aree verdi pubbliche può farsi avanti. Anche nel 2019 l’amministrazione valuta le offerte per la sistemazione e/o manutenzione di aiuole, giardini e rotatorie di proprietà comunale per un periodo di minimo di un anno a massimo di cinque. Imprese, società e attività con partita Iva possono detrarre l’intero importo della sponsorizzazione; inoltre al privato viene offerta la possibilità di avere un ritorno di immagine grazie all’esposizione di cartelli pubblicitari all’interno dell’area per la quale verrà presentata specifica richiesta con relativo progetto.

Sandro Rech, assessore ai Lavori pubblici, lancia un appello a nome dell’amministrazione comunale: «In un’ottica di coinvolgimento di cittadini e imprese nella gestione della cosa pubblica, invitiamo a partecipare ai bandi in essere che permettono di “adottare” una porzione di suolo curandone la manutenzione nel caso di rotatorie e addirittura di aprire un chiosco nel caso di parchi. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti». Tra le novità 2019, anche i sei parchi interi, come già era stato annunciato qualche mese fa (si era ipotizzata anche l’ipotesi di inserire chioschi nei parchi).

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni inerenti la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa. Così come la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico e gioco d’azzardo. Vietati anche messaggi in violazione delle pari opportunità di genere e di etnie.

Gli interessati possono fare pervenire la domanda tramite raccomandata A.R., utilizzando una agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, nell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo (via Verdi 2): lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 17.45, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 10.30 alle 13. Per avere informazioni è possibile chiamare lo 0331 754339-231

Per i moduli da utilizzare per la presentazione delle richieste, si allega il link di accesso diretto all’apposita sezione nel sito istituzionale del comune di Gallarate (qui)

L’ELENCO DELL AREE DISPONIBILI

Aiuole e rotatorie: piazza Risorgimento (900 mq); piazza San Lorenzo (262 mq); piazza San Pietro (673 mq), via C. Beccaria-Piazza Giovanni XXIII° (685 mq); via Magenta-piazza Monte Grappa (135 mq); via Ragazzi del ’99 (143 mq); piazza Zaro (Arnate 260 mq); via Liberazione (Caiello 500 mq); via T. Speri (Caiello 100 mq); via Verbano-piazza Don D. Labria (Cascinetta 540 mq); via Gasparoli-via M. Greppi (Cedrate 600 mq); via XXIV Maggio-via Padre Gnocchi (Cedrate 110 mq); viale Lombardia-via Praderio (Cedrate 177 mq); via XXIV Maggio (Cedrate 800 mq); largo Mozart (Crenna 405 mq); piazza della Repubblica (Crenna 190 mq); via F. Filzi-via Forze Armate (Madonna in Campagna 490 mq); viale della Mornera-via M. Buonarroti (Madonna in Campagna 350 mq); via Monteleone (Moriggia 100 mq); via Carlo Noè-via Padre Lega (Ronchi 100 mq); largo Beethoven (Ronchi 634 mq); via Francia-via Danimarca (Sciarè 490 mq); viale dell’Unione Europea-via Olona (Sciarè 531 mq); viale dell’Unione Europea-via F.lli. Bronzetti (Sciarè 13 mq); viale dell’Unione Europea-via Francia (Sciarè 490 mq); viale dell’Unione Europea-via Gran Bretagna (Sciarè 490 mq); viale dell’Unione Europea-via Lussemburgo (Sciarè 531 mq).

Parchi pubblici: via Aosta (6.750 mq); via Campi (4.720 mq); via Generale Dalla Chiesa (5.750 mq); via Pietro da Gallarate – Marinai d’Italia – (11.150 mq); via Trombini (1.600 mq); via Cascina Colombo-Via Bachelet (6.100 mq).