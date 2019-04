Da zero a tre liste: nella piccola Marzio sorpresa sul filo di lana

Sorpresa dell’ultimo minuto nella piccola Marzio – poco più di 360 abitanti – dove fino a poche settimane fa sembrava profilarsi lo spettro di elezioni amministrative senza nemmeno una lista in corsa, e dunque la certezza del commissariamento del Comune.

Un pericolo che da alcuni giorni si sapeva superato, perché era quasi certo che almeno una lista si sarebbe presentata. Questa mattina si è avuta la conferma che anche il sindaco uscente Maurizio Frontali ha messo da parte stanchezza e incertezze per ricandidarsi, ma sul filo di lana è arrivata la sorpresa: a Marzio le liste saranno tre.

A contendersi i voti degli elettori saranno la lista “Uniti per Marzio” che vede il sindaco uscente Maurizio Frontali in corsa per il terzo mandato consecutivo; “Marzio la conca di smeraldo” che candida Michele Sartoris alla guida del borgo e infine “Forza Marzio”, che propone un sindaco donna, con la candidata Rita Brianese.