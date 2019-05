Aggredito in casa nella notte, indagano i carabinieri

Ha i contorni ancora tutti da chiarire la vicenda avvenuta settimana scorsa a cavallo del mese di aprile a Montegrino Valtravaglia quando un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver subito un’aggressione nella propria abitazione.

Secondo quanto risulta dai primi riscontri l’uomo, 55 anni, residente in via Sorti, strada dell’omonimo rione del paesino nel Lunense era in casa da solo, quando un estraneo sarebbe entrato nella sua abitazione con un bastone per poi aggredirlo.

In seguito la vittima dopo essere stata medicata si è recata alla stazione die carabinieri di Luino per sporgere denuncia.

Ai militari non risulta che il movente del fatto possa ricondursi a rapina.