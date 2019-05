Ai corsi Tigros i segreti della pasta fresca

Si parlerà di pasta fresca, e dei segreti per realizzarla, al prossimo corso Tigros

L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio 2019 dalle 17 alle 19 al Buongusto di Castellanza, in Via Bettinelli, 10.

A raccontarla, una interessante “new entry” dei corsi: si tratta di chef Christian Bottini, de La Rampolina a Campino di Stresa, locale in una posizione straordinariamente suggestiva sul lago Maggiore piemontese.

I corsi sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi. Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossimi occasioni iscrivendovi al più presto on line.