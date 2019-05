Aibbag: il musical dei giovanissimi per bambini e ragazzi

Il primo musical originale del Civico Liceo Musicale Malpiero di Varese è ” i ragazzi di Aibbag” e debutta domani sera, giovedì 16 maggio alle ore 21 al Teatro Apollonio di piazza Repubblica per una serata fatta di musica e solidarietà. Interpretato dai giovani studenti del corso di musical (dai 6 ai 17 anni) del Liceo e scritto per loro dai docenti Enrico Salvato (musiche) e Liliana Maffei (sceneggiatura), lo spettacolo si svolge in un’atmosfera fiabesca, centrando importanti tematiche educative e sociali quali la solidarietà, l’amicizia, l’educazione e la necessità di educare, la diversità e l’inclusione.

La storia è ambientata in un orfanotrofio ubicato in un luogo e in tempo non ben precisati. Le condizioni di vita sono pessime e i bambini vivono nella povertà e nella deprivazione, conservando però la loro naturale gioia di vivere.

Grazie all’entrata in scena di Elise, una giovane ed estrosa educatrice che si ribellerà alla direttrice e ai suoi modi dittatoriali, la vita dei bambini comincia a cambiare: con lei si rifugiano in una sorta di mondo parallelo, fatto di sogni e di magia. Giocano con i pochi mezzi a loro disposizione, inventando storie, cantando e ballando e confidandosi i loro sogni. Fino a quando un evento inaspettato porterà tutti nello sconforto: e Corinne, il braccio destro della Direttrice, prende in mano la situazione, schierandosi dalla parte dei ragazzi e aiutandoli a trovare una vera identità e un motivo per andare avanti, riuscendo anche a cambiare la Direttrice.

Gli interpreti di questa storia sono i bambini e i ragazzi che al Liceo musicale di Varese studiano le tre diverse discipline che costituiscono il linguaggio del Musical: canto (Angela Ballerio), recitazione (Liliana Maffei) e danza (Luca Giacon).

Lo spettacolo verrà presentato per la prima volta giovedì 16 Maggio 2019 alle 21 al teatro Apollonio di Varese con replica venerdì 17 Maggio alle 9 e alle 11 per le scuole.

I biglietti si possono acquistare in Teatro prima dello spettacolo.

Il ricavato della serata e della vendita del libro “Leoni in cucina”, acquistabile in Teatro per l’occasione, andranno a sostegno della Fondazione Giacomo Ascoli, per il sostegno all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.