Alcol Prevention Yeah, tra contest e silent disco partita l’edizione numero 16

L’Alcol Prevention Yeah entra nel vivo. A partire dalle 15 di oggi, la manifestazione per la sensibilizzazione all’abuso di sostanze alcoliche organizzata da Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione ha preso il via. Nelle piazze della città infatti, fino a tarda serata si potranno trovare gli stand informativi mentre per le giurie è il momento di valutare i cocktail “Al limite 0,5” e decretare i vincitori.

La giuria tecnica (formata dagli esperti rappresentanti di Onav, ASCOM, Confesercenti, Slow Food, Aibes, Fipe e i professori dell’agenzia formativa della provincia di Varese) infatti, ha effettuato il giro tra i sei finalisti (sui 16 partecipanti), assaggiando bevande e accompagnamento gastronomico.

Lo stesso ha fatto la giuria giovani (formata dagli alunni del CFP di Varese). Verranno quindi scelti anche i finalisti della giuria popolare di VareseNews (potete votare a questo link fino alle 21) e quelli della giuria Slow food.

GLI EVENTI

Ma non è tutto. Come ogni anno infatti, sono previsti diversi eventi di intrattenimento rivolti in particolare ai giovani: esibizioni di parkour (associazione InMove) e skate (associazione Rolling Maple), contest di musica hiphop (Black Out Crew) e make up street (Agenzia formativa provincia di varese) in Piazza della Repubblica dalle 15.00 alle 20.00, Silent disco in collaborazione con i dj del DEEP CLUB in piazza Carducci dalle 22:00 alle 02:00, concerto live di irish folk rock con Meneguinnes e bar analcolico a cura del CFP in piazza Monte Grappa dalle 22:00 alle 24:00.

INFORMAZIONE

La Polizia Stradale in piazza Monte Grappa e la Polizia Locale in piazza Carducci allestiranno degli info point con possibilità di utilizzare simulatori di guida in stato di ebbrezza, occhiali della sbronza ed etilometri. L’unità mobile Discobus con gruppi di peer educator sarà presente nelle piazze e nelle vie del centro con etilometro professionale, materiali informativi, percorso ebbrezza e gadget di Alcol Prevention Yeah.

Saranno presenti i gruppi TASSO di Croce rossa comitato Gallarate, Notti Sicure, progetto di prevenzione all’incidentalità stradale e la Scuola professionale Einaudi. I volontari del servizio civile dell’Informagiovani di Varese durante la serata produrranno due video di promozione dell’evento e di prevenzione all’abuso di alcol accompagnati da un video maker professionale.