Amoriadi, giochi in riva al lago per bambini di tutte le età

Giochi per tutte le età sul lungolago di Angera con le “Amoriadi” di Amor, l’associazione Mamme per l’Ondoli in rinascita. Durante la giornata di domenica 2 giugno, tra gli appuntamenti della Festa al Lago, anche una serie di attività per i più piccoli e non solo.

Dal ping pong al tiro a segno, dalla corsa con i sacchi al truccabimbi, tante occasioni per divertirsi e anche per contribuire a una causa speciale. I fondi raccolti dall’associazione saranno infatti devoluti alla raccolta per l’acquisto dell’auto dell’ostetrica a sostegno del progetto dell’Ostetrica di famiglia.

