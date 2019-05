Un weekend sul lungolago con la festa della Gido

È tutto pronto, sul lungolago di Angera, per una nuova edizione della Festa organizzata dalla Gido, Massimiliano Mobiglia Onlus. Tre giorni di eventi, musica, buona cucina e tante occasioni per divertirsi con appuntamenti anche per i più piccoli.

Quella del 2019 è la tredicesima edizione di questa iniziativa che nasce in ricordo di Massimiliano, giovane angerese scomparso in un incidente nel 2005. Grazie ai proventi raccolti durante la manifestazione e in altri momenti di incontro organizzati dall’associazione sono stati sostenuti diversi progetti di solidarietà.

La festa si aprirà venerdì 31 maggio, con il tributo a Ligabue degli EffettoLiga, mentre la mattina e il pomeriggio di sabato 1 saranno dedicati ai più piccoli e lo spettacolo del Claun Il Pimpa. Domenica 2, si prosegue con un momento istituzionale in occasione della festa della Repubblica e nel pomeriggio uno spettacolo ormai tradizionale: l’esibizione dei Truzzi Volanti sul lungolago.

Il PROGRAMMA COMPLETO QUI