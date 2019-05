Aperte le iscrizioni alla sezione Primavera

La sezione Primavera della scuola dell’infanzia di Buguggiate apre ufficialmente le iscrizioni. Il modulo è già a disposizione delle famiglie (si può scaricare qui: modulo iscrizione sezione primavera Buguggiate).

Alla scadenza della presentazione della domanda di iscrizione, che è fissata per il 15 giugno, verrà stilata apposita graduatoria, e verrà inviata ai genitori dei bambini in graduatoria comunicazione di accoglimento del posto con invito al pagamento della quota di iscrizione.

Il Comune fa sapere che per coloro che hanno già presentato domanda a gennaio come anticipatari della Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2019/2020, e hanno già provveduto al pagamento dell’iscrizione, qualora scegliessero l’inserimento nella “Sezione Primavera”, non dovranno nuovamente pagare l’iscrizione.