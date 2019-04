Asilo comunale, apre la sezione primavera

L’asilo comunale cambia e si evolve. Tutto nasce dalla necessità di andare incontro alle esigenze delle famiglie: «Il nido si stava spopolando – spiega il sindaco Cristina Galimberti – Colpa di una calo demografico ma anche delle difficoltà che la struttura ha vissuto in passato. Da mesi il nido è tornato a pieno regime, ma le iscrizioni sono sempre in numero ridotto.

Nell’imminenza della scadenza del contratto di gestione abbiamo avviato contatti con l’operatore che ha attualmente in gestione il servizio di asilo nido, per individuare soluzioni che rispondessero maggiormente ai bisogni espressi dalla collettività. In spirito di piena collaborazione tra pubblico e privato, alla luce di una valutazione congiunta dei bisogni territoriali, si è ritenuto di optare per un progetto educativo di ampio respiro che ottimizzi ed implementi le strutture educative esistenti sul territorio».

Nasce così la sezione primavera che accoglierà i bambini di un’età a cavallo tra nido e materna. I costi saranno inferiori rispetto a quelli di un nido e il servizio sarà integrato con la materna.

«In tal modo il progetto dell’amministrazione completa l’offerta del servizio della scuola materna che attualmente costringe i genitori a rivolgersi ai comuni limitrofi – dice ancora il sindaco-. Nella specie, l’integrazione comporterà che sul territorio di Buguggiate, attraverso un proficua collaborazione tra pubblico e privato, i cittadini beneficeranno nella medesima struttura di un servizio di materna comprensivo di pre e doposcuola, e di una o due sezioni primavera di nuova introduzione.

In tal modo essendo già presente un nido privato che satura ampiamente la domanda del territorio, Buguggiate disporrà di un servizio completo per i bambini nella fascia di età 0-6 anni».

La scuola materna di via Costituzione 42 è stata recentemente oggetto di ristrutturazione: le luci sono state sostituite e i giochi esterni rinnovati. Le nuove sezioni primavera verranno ospitate nella struttura e saranno in collegamento con la materna, così da garantire una certa continuità.

Per avere informazioni è possibile contattare il nuovo numero di telefono 333 7713942 o scrivere un’email ad: asilonidobuguggiate@gmail.com.