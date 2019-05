Attrezzi per l’auto e attrezzi per stazione di servizio

Gli attrezzi servono al personale di una stazione di servizio tanto quanto all’automobilista che effettua una riparazione sul suo veicolo. Alcuni attrezzi sono particolarmente funzionali e si possono utilizzare anche nel garage di casa propria.

Attrezzi si possono acquistare in un negozio di ferramenta oppure nei negozi per automobili. Un altro posto dove trovare attrezzi per automobile è un negozio online. Nel nostro negozio online troverai una vasta gamma di questi attrezzi, come di tanti altri accessori per riparare o fare la manutenzione al tuo veicolo. Tra gli attrezzi più usati ci sono chiavi inglesi, chiavi fisse, chiavi dinamo-metriche, cacciavite a più punte, martelli, coltellini, pinze, lime.

Molti attrezzi comuni vengono venduti in gruppi, per evitare di cercare ogni attrezzo separatamente. Gli attrezzi si tengono comodamente in carrelli, che possono anche fare da tavoli per smontare o assemblare delle parti. Un’altra categoria di attrezzi importanti è quella degli attrezzi elettrici. Si tratta di trapani, avvitatori, mole, pistole di calore, smerigliatrici, cacciavite elettrici, cesoie, ecc. Gli attrezzi possono essere fissi o portatili. Le morse, ad esempio, o i trapani, possono essere montati su un tavolo di lavoro. Esistono anche strumenti per fare misurazioni o esami diagnostici: termometri, calibri, endoscopi, boroscopi, pinze e manometri.

Esistono anche spelacavi, punzoni, filettatori, sbavatori, svasatori, frese, piegatubi, spaccadadi, saldatori, vari tiranti ed estrattori e altri tipi di attrezzi di rilascio. Si possono trovare anche strumenti come coltellini, raschietti, morsetti, badili, spatole, palanchini, seghe, scalpelli e rivettatori.

