Bimbi “Alla ricerca dello scorcio più emozionante” al Sacro Monte, nel pomeriggio di domenica 2 giugno dalle ore 15.30 per il terzo appuntamento con le “Indagini al Museo”, il ciclo di laboratori e speciali visite guidate per bambini tra i 5 e gli 11 anni promosso dal Museo Baroffio.

In particolare in questa prima domenica di giugno i bambini saranno accompagnati in una passeggiata per il borgo, alla ricerca dello scorcio più emozionante. Le strette vie che caratterizzano il Sacro Monte porteranno i giovani esploratori della bellezza alla scoperta di incantevoli panorami da cui sarà possibile ammirare i laghi, le montagne e persino spaziare fino agli Appennini. Insieme sceglieranno lo scorcio che più li avrà emozionati per confrontarlo con le opere presenti in museo e che riproducono queste tematiche. Il gruppo si trasferirà poi sulla terrazza del Baroffio e i bambini, come veri artisti, lavoreranno en plein air con album e matite per creare ciascuno il proprio paesaggio, osservandolo dal vivo.

Biglietti: attività a 7 € per ogni bambino oppure 16 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini). Prenotazione obbligatoria ai numeri 366 4774873 oppure 328 8377206 o ancora via mail scrivendo a info@sacromontedivarese.it.