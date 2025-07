Giovanni Scifoni e Dario De Luca protagonisti del doppio appuntamento di Tra Sacro e Sacro Monte

La nuova settimana del Festival Tra Sacro e Sacro Monte promette di coinvolgere gli spettatori in percorsi di introspezione e divertimento, attraverso performance di artisti di fama nazionale e produzioni che hanno già lasciato il segno nel panorama teatrale italiano.

Da Francesco D’Assisi al don Silvestro di “Aggiungi un posto a tavola”, dal camice del dottor Sandri di Doc al completo nero delle Iene di Italia Uno: Giovanni Scifoni è pronto ad indossare e togliere tutte le sue maschere martedì 15 luglio alle 21 a Tra Sacro e Sacro Monte.

“Dialoghi e parole” andranno in scena con Andrea Chiodi, direttore artistico del festival nonché amico di lungo corso dell’artista. Sarà un’occasione unica per incontrare Giovanni Scifoni, attore e drammaturgo noto al grande pubblico per le sue interpretazioni televisive e teatrali, in un dialogo intimo e coinvolgente con il regista Chiodi. La performance, prodotta dall’Associazione Tra Sacro e Sacromonte, ripercorre le tappe più significative della carriera di Scifoni, tra aneddoti, racconti e momenti di grande intensità emotiva.

Oltre alle scene tratte dai suoi lavori più celebri, schegge dell’intervista esclusiva a Papa Francesco del gennaio 2025 e alcuni brani dalle Sette parole di Cristo in Croce, il pubblico potrà vivere un’esperienza che unisce comicità, spiritualità e riflessione.

La presenza di Giovanni, artista popolare che ha saputo affrontare temi universali con leggerezza e profondità, arricchisce il festival di una dimensione autenticamente umana e spirituale.

Giovedì 17 luglio, sempre alle 21 alla XIV Cappella del Sacro Monte, sarà la volta di Dario De Luca che al festival porterà “Il Vangelo secondo Antonio”.

Vincitore de I Teatri del Sacro 2019 e premiato per la regia al Premio Tragos 2017, lo spettacolo scritto e diretto da De Luca, in scena insieme a Matilde Piana e Davide Fasano, narra la storia di don Antonio, un parroco afflitto dall’Alzheimer, e del suo rapporto con Cristo e la comunità.

Con un linguaggio che unisce dramma e involontaria comicità, il testo affronta temi di fede, memoria e rinascita, offrendo uno sguardo profondo sui dubbi e le speranze di un uomo di chiesa in un momento di crisi personale.

La produzione Scena Verticale porta in scena un racconto toccante e universale, che ha già commosso il pubblico italiano e che si inserisce perfettamente nella dimensione spirituale e umana del festival varesino.

Nel weekend prosegue l’appuntamento domenicale con La Caduta dei Cementi, performance immersiva audioguidata attraverso le parole di Giovanni Testori. Il progetto di Karakorum Teatro / La Confraternita del Chianti in coproduzione con Associazione Tra Sacro e Sacromonte e il patrocinio di Casa Testori è un percorso punteggiato dalle cappelle del Sacro Monte di Varese.

Informazioni utili

Su www. trasacroesacromonte.it sono disponibili tutte le informazioni su: biglietti, acquisti on line e in loco ai Rustici del Museo Pogliaghi, servizio bus navette del martedì e del giovedì (da P.le Gramsci/Valverde a P.le Pogliaghi – al costo di € 3,20 totali per andata e ritorno), accesso alla XIV cappella, opzioni in casi di pioggia, titoli d’ingresso per persone con disabilità.

I biglietti sono in vendita a 12 euro + diritti di prevendita online.

L’acquisto in loco, al costo di 13 euro, è possibile la sera dello spettacolo del martedì e del giovedì allo spazio Pogliaghi dalle 20.00.