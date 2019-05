Borsari Gioielli: la bellezza più preziosa

Borsari è un brand nato a Verona ed è proprio nell’omonima porta che dà vita alle sue creazioni, ispirandosi alla storia d’amore di Romeo e Giulietta, una storia che come quella porta dove tutto ebbe inizio, non risente del passare del tempo e rimane di una bellezza incontrastata che riesce ad ammaliare e a sedurre; il motto del marchio è: innamorarsi della bellezza.

È molto semplice innamorarsi delle creazioni di Borsari Gioielli, le decorazioni eleganti prendono spunto dallo stile rinascimentale e la porta è il vero simbolo dei gioielli creati, che riescono ad unire uno stile elegante con i migliori materiali pregiati per dar vita a gioielli unici. Una vasta gamma di collezioni sono presenti per uomo, donna e qualunque esigenza del cliente. Ecco quali sono.

Borsari Gioielli collezione donna

Ogni gioiello ha un significato, una storia, un verbo che si esprime attraverso il design e i materiali scelti. I modelli per donna sono davvero tanti, una vasta gamma di gioielli per tutti i gusti e per ogni occasione.

Aeterna è l’essenza dell’infinito, un bracciale i cui nodi rappresentano il ciclo della vita, attraverso i vari materiali impiegati, quale rame, argento e oro. Per indossare l’armonia infinita del ciclo vitale di amore, vita ed essenza armonica.

Iside è una linea completa che comprende anelli, bracciali, orecchini e collane realizzate in argento 925. Questa collezione offre gioielli intriganti di una bellezza sorprendente. Il design offre incredibili dettagli geometrici che si ispirano allo stile pop-rock, un mix di eleganza classica e modernità per una linea sempre al passo coi tempi e all’avanguardia.

Inoltre, il design offre diversi elementi di decoro come tondi, chiodi o martelli, che vengono illuminati dalla sapienza del pavè di cristalli Swarovski. La collezione Iside splende in un bagliore che unisce le nuove tendenze fashion a una bellezza nitida. Questi modelli sono nati per far sognare.

La collezione Venere rappresenta nei gioielli tutto ciò che ha a che fare con i sogni femminili, una passione luminosa che cattura la luce nei mille e più bagliori che la boule in argento diamantato sapientemente sprigiona.

Gli ingredienti prendono vita attraverso i giochi colorati che il rame argentato riesce a conferire. Una collezione completa di bracciali e collane, realizzati artigianalmente in ogni dettaglio per rendere il sogno una favola. La collezione Venere stupisce e affascina proprio come la dea, è in grado di farti rimanere senza fiato grazie alla sua bellezza armoniosa.

Questi sono solo alcuni dei tanti modelli disponibili in differenti collezioni, altri grandi nomi si accostano alla produzione di Borsari Gioielli: Canna Tessita, Giulietta Pavè, Luce, Pianeti Multifilo, Diva, Lady, In love e un elenco che continua inesorabile tra la luce e i materiali armonici e luminosi.

Borsari Gioielli collezione Uomo

La collezione uomo garantisce stile e qualità dei materiali, che vengono lavorati artigianalmente per offrire uno splendido gioco di colori, alla moda ma con uno stile evergreen. Il modello Canna Tessita è un meraviglioso esempio di argento placcato e rodiato in differenti colorazioni, un’impronta artigianale che conferisce fermezza e stile all’outfit elegante ma anche sportivo.

La collezione Tibet offre bracciali realizzati artigianalmente con elementi in argento e rondelle in ematite, un binomio sicuro e moderno in grado di esprimere stile e vivacità negli ambienti professionali, il non plus ultra del Made in Italy.

Anche per quanto riguarda la collezione uomo di Borsari avrai l’imbarazzo della scelta, le collezioni disponibili sono tante e per tutti gli stili e i gusti: Venezia, Rialto, Ercole, Corda, Rally Montecarlo e tante altre.

Borsari Gioielli collezione ragazzi

Per i ragazzi è disponibile una collezione in grado di raccontare le emozioni e viverle attraverso gli accessori dell’outfit in maniera gioviale. La collezione Mio & Tuo è realizzata in elementi d’argento 925 per offrire un gioiello sincero e luminoso. Una collezione ideale per un regalo, un’occasione speciale o per rinnovare gli accessori del proprio outfit.

Borsari Gioielli è il marchio in grado di rispondere a qualunque esigenza nel settore dei gioielli in modo elegante e alla moda, un brand che fa dello stile e della ricerca dei materiali, la base per una lavorazione artigianale di qualità eccellente, per esprimersi attraverso la luce dei gioielli e vivere le proprie emozioni attraverso l’outfit.