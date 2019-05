“Business in Relax” sbarca a Tradate

“Business in Relax” arriva a Tradate. Nuova location per l’appuntamento mensile organizzato ogni primo giovedì del mese dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio. A partire delle 20.45 di giovedì 2 maggio alla “Nuvola” in via Bruno Passerini 16, il presidente Mattia Valassina attende gli associati per l’intervista doppia a un manager e a un imprenditore.

I “relatori” della serata, che arriva dopo i primi due incontri a Gallarate nella sede di MondoRed, saranno Paolo Scarpa (Emea sales director SiTime) e Roberto Felli (Sport revolution di Busto Arsizio). Quello introdotto dal Gruppo Giovani Imprenditori è un nuovo format , spiega Valassina.