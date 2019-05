Calendimaggio Sommese al Parco del Ticino

Come ogni anno torna Calendimaggio Sommese, l’escursione in programma domenica 5 maggio ore 8.30 organizzata dal Club Alpino Italiano sezione Somma Lombardo. L’iniziativa è volta alla valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla parte non urbanizzata, i boschi, le brughiere e il parco del Ticino, ambienti naturalistici di grande valore spesso passati inosservati, sconosciuti ai più, che celano storie e aneddoti di grande interesse.

Come ogni anno Il Calendimaggio propone un itinerario ad anello, che inizia e finisce presso la sede CAI di Somma Lombardo. L’escursione non competitiva è di circa 10 Km e tocca angoli nascosti del territorio, percorre sentieri inusuali, e propone approfondimenti di tipo storico, naturalistico e culturale.

Il tema di questa XVI edizione è la formazione geologica della valle del Ticino, le colline moreniche, la storia dei massi erratici e le leggende che intorno ad esso si sono sviluppate nei secoli, dall’antica civiltà ai giorni nostri. Come ogni anno, oltre ad una pausa ristoro durante l’escursione, alle 12.30 finito il giro escursionistico il ritrovo sarà presso la sede in Via Briante 23 ( Casa del Curato) a Somma Lombardo per il pranzo a base di prodotti tipici Ossolani, tra questi il celebre Branzuppo.

Si consiglia abbigliamento e calzature comode. In caso di pioggia l’evento è rimandato alla domenica successiva.

Per info: info@caisomma.com