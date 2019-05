I Cameristi della Scala provano alla Liuc

Grazie ad una nuova partnership della LIUC – Università Cattaneo con i Cameristi della Scala, domenica 19 maggio, alle ore 10.30, l’Università ospita le prove generali del concerto che sarà eseguito la sera stessa presso il Teatro alla Scala.

Il programma del concerto è dedicato al flauto e vedrà l’esecuzione, tra l’altro, di due brani in prima assoluta, uno di Michael Nyman e l’altro di Krzysztof Penderecki.

Alla prova generale, che si svolgerà all’interno dell’i – FAB della LIUC, saranno presenti il direttore Wilson Hermanto e il compositore inglese Michael Nyman, oltre al primo flauto del Teatro alla Scala, Andrea Manco, e Massimo Mercelli, noto solista, dedicatario di molte composizioni contemporanee.

L’evento è un’occasione per fruire della musica classica in una maniera nuova e inedita, accompagnati dalle parole di Wilson Hermanto e di Michael Nyman che guideranno gli spettatori all’ascolto dei brani proposti e alla comprensione di come funziona un’orchestra da camera.

Per la cittadinanza di Castellanza e dell’intera provincia un momento unico per un’emozione da poter custodire. Ingresso libero e gratuito con iscrizione obbligatoria http://www.liuc.it/articoli_eventi/alla-liuc-le-prove-generali-dei-cameristi-della-scala/