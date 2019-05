Una camminata per Busto per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Il Comitato genitori della Scuola “Ezio Crespi” organizza per il 1 giugno, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, “Corro per Vale”, una camminata benefica non competitiva aperta a tutti, dedicata alla memoria di Valentina Bottigelli, alunna dell’Istituto.

Ricordando la piccola Valentina si correrà, camminerà, passeggerà per le vie di Busto, anche in compagnia degli amici a 4 zampe, lungo un percorso di tre chilometri, per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici.

Il ritrovo e le iscrizioni sono fissati per le ore 15 alle scuole Ezio Crespi di via Maino 19.