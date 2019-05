Controlli, concorsi e camminate: gli infermieri festeggiano

“La sanità non funziona senza infermieri”.

Questo lo slogan scelto dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche per la campagna di comunicazione lanciata in occasione del 12 maggio, data in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere.

Gli infermieri dell’Ordine di Varese hanno organizzato nel mese di maggio varie iniziative, rivolte sia alla popolazione, che ai professionisti stessi.

L’avvio del mese di eventi è stato dedicato a ringraziamenti ed encomi: nella sede dell’OPI, lo scorso 11 maggio, si è svolta la premiazione degli iscritti da 30, 40 e 50 anni. Infermieri, parenti e amici si sono ritrovati per “ringraziare” chi da tanti anni lavora ogni giorno a fianco dei cittadini per far fronte ai loro bisogni di salute.

In occasione della giornata mondiale.ù, un gazebo è stato innalzato “in piazza” dove infermieri e studenti dell’Università degli Studi di Milano (sede Busto) hanno fatto educazione alla salute e hanno rilevato gratuitamente i parametri vitali, unitamente a simulazioni di rianimazione cardiopolmonare.

La prossima data è domenica 19 maggio quando avverrà la premiazione del concorso artistico: è stato indetto un concorso rivolto a tutti gli infermieri iscritti all’Ordine di Varese o che operano nel territorio della provincia e agli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica dal tema “Essere Infermiere”. Il concorso è stato intitolato alla collega e amica Irene Metra, recentemente scomparsa. L’opera del concorso rappresenterà il tema proposto attraverso forme di espressione artistica: pittura, scultura, fotografia, produzione scritta. La premiazione avverrà nel corso dell’“Aperitivo domenicale” presso Il Salotto, viale Belforte 178

Varese.

Nonostante il tempo si preannunci di nuovo pessimo, domenica 19 si svolgerà la MAMY BRISK WALKING, rinviata già due volte ( ma non è detto che salti anche questa volta).

Organizzata dell’OPI di Varese e Associazione Maya, si svolgerà il 19 maggio presso i Giardini Estensi di Varese con ritrovo alle ore 8.30. Rappresenta la prima edizione di una camminata non competitiva mirata a sensibilizzare la popolazione riguardo i benefici derivanti dalla sana attività fisica svolta con regolarità, in ambito di prevenzione e/o lotta alle patologie più comuni della nostra società come tumori, malattie cardiovascolari, endocrine e a matrice psicosomatica. La camminata di quest’anno è improntata sul tema della lotta al tumore della mammella o della sua prevenzione. E’ previsto il “laboratorio di Infermiere provetto” con relativo diploma per i figli dei partecipanti, quale valore aggiunto all’esperienza, con il

coinvolgimento di AREU e CIVES. Prevista la partecipazione di ENAIP VARESE e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il gruppo più numeroso che si presenterà sarà premiato con un buono spesa del valore di 100 euro.