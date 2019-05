Eccellenza, scattano i playoff

Finito il campionato di Eccellenza con la vittoria della Castellanzese, nel weekend inizieranno i playoff con il primo turno. Congelati invece i playout, con il caso Varese che tiene banco.

Per la corsa verso la Serie D si parte sabato 4 maggio (ore 16.00) al “Mari” di Legnano, dove i lilla ospiteranno il Verbano. In campionato i rossoneri di Besozzo sono stati capaci di andare ad espugnare lo stadio legnanese lo scorso 31 marzo, imponendosi 3-2 in una gara ricca di emozioni. Il Legnano questa volta dovrà sfruttare il fattore campo per poter proseguire la corsa promozione.

La seconda sfida playoff sarà domenica 5 maggio (ore 16.00) con la Varesina che farà visita al Fenegrò. I comaschi, forti del secondo posto in classifica e di un attacco atomico (70 gol realizzati nelle 30 gare di campionato) cercheranno di sfruttare al massimo il fattore casalingo contro una Varesina ferita ma dall’indubbio valore tecnico e tattico.

Settimana prossima, probabilmente sabato 11 maggio alle ore 16.00 si giocherà il secondo turno tra le vincenti delle sfide di questo weekend. Dal 19 maggio inizieranno gli spareggi nazionali.