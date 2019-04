Castellanzese, il sogno Serie D è realtà

I profili social della Castellanzese hanno spesso usato l’hashtag #Dream per questo finale di stagione. Dream come sogno, dream con la lettera D, quella di Serie D.

Con la vittoria 4-1 in casa del Città di Vigevano, la Castellanzese può finalmente festeggiare la promozione nella massima serie dei dilettanti.

Un trionfo quello dei neroverdi costruito soprattutto nella prima parte di stagione, con un rendimento quasi perfetto. Nel girone di ritorno qualche inciampo ha messo in forse le convinzioni della squadra di mister Fiorenzo Roncari, che però ha saputo tenere la barra dritta e portare la squadra in porto. Un porto chiamato Serie D.

Quella di Vigevano è stata una gara perfetta per la Castellanzese e anche per Colombo, autore di una tripletta. Gara aperta al 7′, il raddoppio è arrivato al 17′ e al 33′ si era già sul 3-0. Nella ripresa i neroverdi hanno pensato soprattutto a non perdere la concentrazione, nonostante il gol “della bandiera” di Dioh. Al triplice fischio i neroverdi hanno potuto esultare, portandosi così a casa la vittoria e il titolo di campioni del Girone A di Eccellenza.