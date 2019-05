Playout “congelati”, il Varese ora trema

Domenica 5 maggio sarebbero dovuti iniziare i playout di Eccellenza, con Castanese e Union Villa Cassano a giocarsi la salvezza.

Invece il Comitato Regionale Lombardo ha momentaneamente “congelato” le partite, aspettando evidentemente la decisione della Procura Federale riguardo ai punti di penalizzazione del Varese.

La società biancorossa non ha pagato le vertenze dei giocatori delle passate stagioni e per questo rischia di prendere diversi punti di penalità, abbastanza per rientrare nella lotta salvezza.

Se fino a qualche giorno fa non si sapeva quando sarebbero arrivati – era un’ipotesi valida anche una penalizzazione per la prossima stagione -, la scelta del Crl di non far giocare la prima sfida salvezza riapre tutti i discorsi.

Il Varese ha chiuso la stagione con 39 punti, con 4 punti già tolti dai 43 effettivamente raccolti sul campo. Il Vigevano è stato retrocesso con 20 punti, mentre l’Union Villa Cassano terzultimo ha terminato con 24 punti.

Dipenderà quindi quanto sarà pesante la mano del giudice federale. Difficile che vengano attribuiti altri 20 punti al Varese, che già ne ha presi 4, ma se non vengono fatti disputare i playout, possibile che la penalità faccia rientrare i biancorossi nella lotta salvezza.

Si attende quindi l’ufficialità sull’effettiva penalizzazione; solo così si saprà il futuro del Varese, ma anche delle altre squadre coinvolte e del campionato di Eccellenza.