Festa di Belforte: il quartiere invitato al parco delle scuole

Si terrà sabato 18 maggio dalle ore 12,00 la festa del quartiere Belforte. L’evento avrà luogo presso il parco delle scuole Cpia TullioDeMauro e Salvemini, in via Brunico 29 a Varese, con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi Sociali.

La festa è parte integrante del progetto “Energia dei Legami” che da oltre un anno sostiene famiglie in situazione di temporanea difficoltà a Varese, attraverso piccoli contributi per il sostegno delle utenze energetiche, pacchi alimentari e supporto per la ricerca di lavoro.

La festa è organizzata dal Tavolo territoriale delle associazioni e delle scuole dei quartieri di Biumo inferiore e Belforte, che vede la collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati che contribuiscono a segnalare le situazioni da seguire e durante tutto l’anno operano a favore dell’educazione, del sociale, dell’accoglienza…

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far incontrare gli abitanti del quartieri in uno spazio fruibile grazie all’impegno di molti volontari e di sensibilizzare alle attività del progetto.