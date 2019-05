Fuma hashish e sente i rumori: chiama il 112 e finisce nei guai

Ha chiamato i Carabinieri nella notte, dicendo di sentire dei rumori sospetti. Alla fine, l’uomo, 40 anni, italiano, è stato segnalato dalle forze dell’ordine per uso di sostanze stupefacenti. I fatti sono avvenuti la scorsa notte, quando l’uomo chiede l’intervento delle forze dell’ordine in un’abitazione di Corso Sempione, a Vergiate. Dice di sentire dei rumori sospetti provenire dalla porta d’ingresso di casa, così interviene l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallarate. I militari, una volta arrivato nell’abitazione non trovano nulla di anomalo ma, sentono un odore acre e scoprono un pezzo di hashish tra le lenzuola. A quel punto, l’uomo non può che ammettere di far uso di droghe e i militari lo segnalato in Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

La sostanza rinvenuta nel letto è stata sequestrata e i militari hanno appurato che, molto probabilmente, i forti rumori sentiti non erano altro che llucinazioni generate dall’uso delle sostanze.

(foto di repertorio)