Il futuro dell’Europa, giovani a confronto con il professor Padoa-Schioppa

Il Movimento federalista europeo e i Giovani Democratici hanno organizzato sabato 18 maggio alle ore 17.30 in sala impero di via Ugo Foscolo (piazza Risorgimento) a Gallarate, un convegno sull’Europa dal titolo “I giovani, per quale Europa per quale mondo“.

L’appuntamento vedrà confrontarsi Antonio Padoa-Schioppa, professore emerito dell’Università degli Studi di Milano, con i giovani Giulio Del Balzo (relazioni istituzionali agenda digitale), Davide Giamborino (financial business analyst), Bianca Quadreli (studentessa del liceo Crespi di Busto Arsizio) e Anna Zambon, (consigliere comunale e studentessa di scienze politiche). Modera l’incontro Carlo Benetti, esperto di mercati finanziari.