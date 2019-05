Getta acido sul volto dell’ex, arrestata una 38enne

Una donna di 38 anni si è consegnata ai Carabinieri di Legnano, nella tarda serata di ieri (martedì), dopo aver aggredito l’ex-fidanzato di 30 anni usando dell’acido gettato sul volto. L’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le 21,30 in via dei Pioppi, nel quartiere Mazzafame.

La vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo all’ospedale di Legnano ma le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi e rischia di perdere un occhio. La donna è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Ora di trova in carcere.