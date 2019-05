Una giornata del riuso molto “trendy”

Si terrà sabato 4 maggio 2019 a Varese il quarto sabato – per il 2019 – della Giornata del Riuso.

E sarà un’edizione molto trendy, che vede protagonista uno Swap party, l’evento in cui ci si scambiano abiti e oggetti usati per dar loro nuova vita in un’altra casa e una nuova collaborazione: quella con il gruppo di CoseInutili.

La regola per il party di sabato è: porta vestiti, accessori, scarpe, libri, CD purchè sia tutto in ottimo stato, e per un massimo di 20 pezzi in tutto, e scambiali con chi c’è. Sono concessi 10 capi di abbigliamento, cinque libri, cinque pezzi di oggettistica e varie.

Ma in realtà il piazzale sarà diviso in due: Una parte solo riuso senza baratto, nella quale portare oggetti in buono stato come spiegato sopra, e una parte con baratto.

E’ possibile infatti anche regalare un oggetto – in ottimo stato, nella sua confezione, insomma proprio come si troverebbe in negozio, frutto magari di un regalo non gradito – per scambiarlo con un oggetto altrettanto nuovo e regalabile.

A chiunque parteciperà 30 crediti omaggio, da usare su www.coseinutili.it, il sito che promuove lo swap party permanente.

L’appuntamento, organizzato da Legambiente e Comune di Varese, con la collaborazione di “Cose Inutili” è per sabato 4 dalle 10 alle 15 in piazzale Bulferetti: In caso di maltempo l’evento sarà annullato.