Una gita ai Mulini di Piero

Martedì 28 maggio il CAI Luino propone una breve passeggiata a “passo lento” tra natura e architettura rurale in valle Veddasca per visitare i Mulini di Piero in Valveddasca. Un mondo dal sapore antico ormai immerso nel silenzio e una natura splendida.

Il punto di partenza dell'escursione è Ponte di Piero presso il posteggio della funivia che sale a Monteviasco poi percorrendo l’itinerario 164A, una strada sterrata praticamente pianeggiante, si arriva ai mulini.

Alla escursione accompagnata da C.Carlo Colla 3311020657 – Giovanni – Gianni è gradita una prenotazione anche telefonica inoltre per chi non è Socio CAI è necessario stipulare la copertura assicurativa.

Tempo totale passeggiata ore 1,30 (escluse le soste) – Dislivello 20m – Difficoltà T (facile)

Programma

Ore 13.20 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.30 ritrovo presso posteggio a Poppino difronte scuola materna

Ore 13.40 partenza con mezzi propri per posteggio in località Ponte di Piero

Ore 14.15 inizio escursione

Ore 15.00 arrivo ai mulini

Ore 15.45 partenza per rientro

Ore 16.15 arrivo alle auto

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Gita gratuita con condivisione spese auto

Informazioni e prenotazioni

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it