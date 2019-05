Gli auguri per la mamma illuminano la piazza

Gli auguri per la festa della mamma? Si accendono al tramonto. “Ti voglio bene mamma” è infatti il messaggio che da stasera illuminerà Piazza De Cristoforis, il Cuore di Sesto Calende. Ha lo stile di una luminaria natalizia fuori stagione ed una dimensione tale da occupare l’intero spazio pedonale e nasce da una intuizione del locale Gruppo Commercianti che si lega alle diverse vetrofanie che, riprendendo lo stesso claim, sono apparse in diversi Negozi di Sesto Calende.

“L’ispirazione alle luminarie di Via D’Azeglio a quelle di Bologna non è casuale – spiega il Segretario del Gruppo Commercianti Marco Limbiati -. Noi ci siamo limitati ad una semplice dichiarazione auspicando che siano tante le famiglie che, immortalandosi in qualche selfie, potranno dichiarare il loro amor».

«Vorrei personalmente ringraziare TABATA, lo spazio commerciale che ha da poco aperto in Corso Matteotti, 49 a Sesto Calende, e che ha sostenuto sin da subito questa nostra iniziativa – afferma Patrick Panza, presidente del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende. «È stato logico che TABATA, che si prende cura del bambino sin dalla sua tenera età con prodotti naturali ed ecologici dando un supporto alle neo mamme, abbia preso a cuore questa idea sin dal primo momento in cui ci è stata proposta» concludono Alberta e Davide, titolari dell’attività.

L’installazione rimarrà sino al 2 Giugno 2019 e si presenterà al meglio al calar del sole.