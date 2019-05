Gorla Minore sceglie di nuovo Vittorio Landoni

Vittorio Landoni è stato confermato sindaco di Gorla Minore: il candidato di ‘Per una comunità rinnovata‘ ha vinto con con il 52,43% delle preferenze (2212 voti) contro il 47,57% (2007 voti) di Fabiana Ermoni di Progetto per Gorla + Viva (La lista civica che riuniva Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia).

“Sono molto felice, ringrazio gli elettori, la comunità di Gorla e Prospiano – commenta emozionato Landoni – era difficile soprattutto tenendo conto dei risultati nazionali, ma i ragazzi hanno lavorato tanto durante questa campagna, cercando di essere propositivi, raccontando quanto realizzato e proponendo le nostre idee. Adesso abbiamo altri cinque anni davanti per dimostrare che il nostro gruppo civico sa accogliere, è aperto alla comunità nella sua interezza”. È stata sicuramente una campagna elettorale caratterizzata da polemiche fra i due schieramenti, ma il Primo cittadino ha un pensiero per la sfidante: “Voglio fare i miei complimenti a Fabiana Ermoni per il buon risultato raggiunto e per i voti ricevuti”.

La candidata di ‘Progetto per Gorla + Viva’ tiene a ringraziare la sua squadra: “Oggi mi dedico solo ai ringraziamenti:

– tutti i candidati della lista ‘Progetto per Gorla +Viva’ perché si sono impegnati con grande passione ed entusiasmo e hanno portato tante idee e proposte x il nostro programma,

– tutti i nostri collaboratori per il continuo sostegno e la piena disponibilità al gruppo,

– tutti i nostri sostenitori che hanno condiviso i ns valori e le nostre idee,

– tutti i votanti della nostra lista perché hanno creduto in noi e hanno avuto il coraggio di provare a cambiare

A tutti loro, va il mio grazie di cuore!

Rimango sempre al loro servizio perché IO ci tengo al mio paese!

Peccato non aver avuto l’ occasione di dimostrarlo.

Ma abbiamo dovuto lottare doppio: non solo contro gli avversari ma anche contro franchi tiratori di centro destra ed ipocrisia.

In opposizione, continueremo a vigilare sulle azioni di questa amministrazione, nel reale interesse di tutti i cittadini. Buon lavoro a Landoni sperando che senza preconcetti possa tenere in considerazione anche le nostre proposte che verranno avanzate per il bene della nostra comunità”.

Due dichiarazioni, quelle di Landoni e Ermoni, che lasciano ben sperare sui banchi del Consiglio comunale possa crearsi un clima collaborativo.

Queste infine le preferenze ricevute dai candidati:

Lista ‘Per una comunità rinnovata’: Ferioli 116, Bova 107, Migliarino 107, Lorvetti 98, Mazzocchin 81, Orlandi 74, Lualdi 70, Buratti 58, Castiglioni 50, Conte 38, Parravicini 29 e Grimoldi 16.

Lista ‘Progetto per Gorla + Viva’: Belloni 136, Landoni 82, Caldiroli 77, Dell’Aquila 72, Colombo 67, Costeniero 62, Ferri 34, Gabualdi 27, Cattaneo 21, Filippini 19, Stipa 19, Merlotti 8.