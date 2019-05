Roberto Grassi: «L’Europa è fondamentale per le nostre imprese»

Il coraggio e la cura per la soluzione dei problemi di fronte all’emergenza è nel patrimonio dei vigili del fuoco. Un elemento che segna la continuità tra Riccardo Comerio e Roberto Grassi. Il primo, uscente dopo quattro anni ai vertici degli industriali, è legato a quel corpo per passione. Il secondo, nuovo presidente di Univa, ha messo a disposizione tutta l’esperienza della sua azienda, la Alfredo Grassi spa di Lonate Pozzolo, per produrre materiali tecnologicamente avanzati per i vigili del fuoco. Entrambi li lega anche l’amore per l’innovazione e il fare impresa.

Presidente Grassi, per chi produce la sua azienda, oltre che per i Vigili del fuoco?

«Per i carabinieri, per l’esercito, i lavoratori dell’Enel, naturalmente con altri livelli di protezione e di tecnologie. Sul mercato estero siamo i fornitori ufficiali di tutto l’esercito francese per quanto riguarda i capi in Gore-Tex. I nostri capi altamente tecnologici sono stati scelti anche dall’aeronautica spagnola, dai vigili del fuoco di Francia, Spagna e Tunisia, e dall’Endesa, la società elettrica spagnola. Facciamo una forte attività di ricerca e sviluppo, in collaborazione con il Centro tessile cotoniero e abbigliamento di Busto Arsizio, per realizzare il giusto prodotto per il grado di protezione richiesto. Siamo sempre la piccola Manchester d’Italia che ritorna ancora una volta al centro del tessile italiano grazie all’innovazione».

Producete anche all’estero?

«Sì, ma non si tratta di delocalizzazione. Abbiamo implementato la produzione in Tunisia, Romania e Albania perché il basso costo della manodopera ci ha permesso di incrementare le maestranze in Italia, sia in termini di quantità che di qualità, e l’attività di ricerca e sviluppo la facciamo qui sul territorio. Tutti gli indumenti che noi produciamo rientrano in Italia per le ovvie regole del transfer pricing, quindi tutto quello che è il valore aggiunto della nostra attività manifatturiera rimane in Italia e viene tassato in Italia. Non è solo la testa della filiera che è qui sul territorio, ma l’azienda nella sua globalità, ad eccezione di un piccolo passaggio che è il confezionamento dell’indumento che viene fatto all’esterno per poi rientrare in Italia. Non abbiamo trasferito la nostra tecnologia a terzisti, ma abbiamo fatto un investimento diretto per presidiare tutta un’attività di ricerca e sviluppo anche di processo, non solo di prodotto».

Perché è così importante fare questa distinzione?

«Perché noi non portiamo il Made in Italy fuori, ma lo manteniamo in Italia, rispettando al contempo tutte le regole di tracciabilità, indicando dove il prodotto è confezionato nel pieno rispetto delle regole. È una strategia messa in atto più di vent’anni fa che ha permesso di essere qui oggi a lavorare, di avere dei mercati di eccellenza di livello europeo e dare continuità a una storia imprenditoriale del nostro territorio. Oggi diamo lavoro a più di 1.300 persone tutte accomunate da una stessa cultura imprenditoriale, da uno stesso interesse alla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale».