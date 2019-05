La cavalletta e la passeggiata sonora in biblioteca

Nella mattinata di sabato 11 maggio la Biblioteca civica di Gavirate apre ai bambini per “La cavalletta: passeggiate sonore per piccoli esploratori di natura”, un doppio laboratorio di ascolto di una fiaba sonora a cura di Maria Cannata.

Attività adatta a bambini dai 2 ai 5 anni, suddivisi in due gruppi: alle ore 9.45 i più piccini dai 2 ai 3 anni e alle ore 10.30 i più grandicelli per cui si consiglia di portare due pettini ciascuno, per la buona riuscita del laboratorio.

Tutti i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

La partecipazione al laboratorio è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione contattando la biblioteca allo 0332 748278 oppure biblioteca@comune.gavirate.va.it.

Il modulo di partecipazione è scaricabile sul qui sul sito del Comune di Gavirate.

La Biblioteca civica è in via De Ambrosis 11, a Gavirate.