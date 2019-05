La Elmec Campus U18 ai playoff regionali senza avere mai perso una partita

Il campionato regionale U18 di basket sta arrivando al suo “imbuto” finale, i playoff, nei quali ogni partita fa da crocevia – positivo o negativo – per l’intera stagione. Fino a questo punto però, c’è una squadra rimasta imbattuta – unica in regione – nonostante sia formata interamente da giocatori sotto età, la Elmec Campus.

Il gruppo è infatti composto da ragazzi di classe 2002 (con una sola eccezione del 2001) in un torneo che invece permette di schierare squadre di atleti nati nel 2001, 2002 con tre “fuori quota” nati nel 2000. Nonostante il gap di età e di esperienza però, i giovani roburini (il Campus è società satellite della Robur et Fides) hanno ottenuto 21 successi in altrettante gare, sette nella prima fase di campionato e 14 nella seconda (la cosiddetta Gold 1 Varese) e sono così approdati al tabellone regionale saltando i 32mi.

Il cammino vincente non è però stato così semplice: la squadra di coach Santandrea ha dovuto superare alcuni ostacoli duri sia nella prima fase, sia nella seconda a partire da quelle con Malnate e con Cermenate, quest’ultima piegata al ritorno di un solo punto. Anche le sfide con Legnano sono risultate tirate ed avvincenti.

I sedicesimi di finale scatteranno proprio dal Centro Campus nella serata di giovedì 9 maggio (ore 21) quando la Elmec affronterà i brianzoli di Biassono che hanno avuto accesso al “Tabellone” superando nello spareggio i milanesi del BasketTown. Oltre ai varesini si sono qualificate a questa fase altre due formazioni della provincia: La Sportiva Gavirate affronterà in trasferta il Pioltello, la Robur Saronno andrà invece a Rovello. La formula dei sedicesimi è quello della “partita secca”: chi vince avanza, chi perde chiude la stagione. La “May Madness” del basket giovanile regionale è pienamente lanciata.