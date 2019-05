Per la festa della repubblica battesimo civico e Costituzione ai neodiciotteni

Il Comune di Albizzate, in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, organizza un duplice appuntamento.

Alle 10.45 in piazza è previsto il ritrovo per il corteo che percorrerà la via Sant’Alessandro fino al monumento ai caduti.

A seguire, all’interno del cortile del palazzo comunale, la Ca Taverna, ci sarà il “battesimo” civico con la consegna delle costituzioni ai neodiciottenni.