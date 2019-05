La giunta: «400 mila euro per le asfaltature»

Nel Piano delle Opere Pubbliche approvato in Consiglio Comunale, sono stati previsti 350.000 Euro per le asfaltature delle strade e, considerati i residui dello scorso anno, la somma che sarà messa a disposizione dell’Ufficio Lavori Pubblici è quasi di 400.000 Euro.

«Ieri sera in Giunta abbiamo deliberato di intervenire in molte strade che presentano criticità – commenta il vice sindaco Casali, al quale il sindaco Andrea Pellicini ha conferito la responsabilità del nuovo piano – Sono pertanto soddisfatto di come stiamo procedendo con la pianificazione e programmazione dei lavori».

Prosegue, quindi, il programma delle asfaltature, finalizzato in primis a garantire la sicurezza dei cittadini ma anche, data la vocazione turistica della Città, a renderla più ordinata e fruibile.

Proprio per questo, l’attenzione verrà posta anche sugli attraversamenti pedonali e sul rinnovo graduale del sistema della segnaletica. L’intervento è reso necessario, inoltre anche per i mutamenti degli scenari urbani degli ultimi anni e le nuove conseguenti esigenze territoriali.

Tra le vie interessate, a tratti e metrature diverse: via Don Folli, via Voldomino, via B.Luini, via Creva /Turati, via Fornara, via Dante, via Santa Rita, via Montegrino, Via Sant’Onofrio, Via Pianazzo, via delle Motte, via Roggiolo, via Crevella, via Torchietto.

Successivamente si proseguirà al reperimento dei fondi necessari per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza a Voldomino di alcune vie.