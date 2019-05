L’aperitivo migliore di Varese si vota in oratorio

Sarà una giornata di festa sabato 18 maggio all’oratorio San Vittore di via San Francesco d’Assisi 15 a Varese.

“ISabato.com“ della Comunità Pastorale S. Antonio Abate e “La Casa di Paolo onlus” celebrano l’imminente fine dell’anno scolastico con una serie di iniziative dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie, con lo scopo non secondario di raccogliere fondi per le attività della ripresa autunnale.

Alle 15 aprirà la mostra dedicata alla Libertà e realizzata dai ragazzi di progetto Iris, fino alle 18,30 seguiranno poi giochi e tornei che, viste le previsioni del tempo, con ogni probabilità di svolgeranno al chiuso, con prove di calcetto, tamtam, ping pong e twister per i più competitivi, giochi da tavolo per i più tranquilli e angolo disegno per i più piccoli.

Alle 18,30 al bar dell’oratorio verrà dato il via al “Festival dell’aperitivo”: cinque importanti locali varesini (il BellaVita di via Cavallotti, il Bosisio di via Marcobi, il Borducan del Sacro Monte, il Break Bar di via Staurenghi e il Globe di via Sacco) metteranno a disposizione il loro aperitivo di punta per un assaggio destinato alla giuria dei primi 100 “sommeillers” che vorranno degustarli, ovviamente in dosi ridotte e dimostrando di essere maggiorenni. Al termine degli assaggi, che saranno accompagnati da appropriati stuzzichini, sarà possibile votare quello preferito. Dopo lo spoglio dei voti sarà infine proclamato “l’aperitivo dell’estate 2019”.

La giornata continuerà poi nel salone dell’oratorio con il classico “streetfood” ( salamelle, wurstel e patatine), accompagnato dalle note della “Famousa Balcon Band” con musica popolare dal Nord al Sud Italia in chiave folk-rock.