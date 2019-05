L’auto passa in fiamme davanti ai pompieri

L’hanno vista passare davanti alla caserma, già in fiamme. E prontamente i vigili del fuoco sono saliti a bordo di un’autopompa, inseguendo l’autovettura.

È successo questa mattina, sabato 11 maggio, alle ore 8:00, sul Sempione, vicino al distaccamento di Busto Arsizio/Gallarate.

Il veicolo in transito aveva preso fuoco per cause accidentali. L’automezzo è stato appunto notato da alcuni vigili del fuoco mentre passava in fiamme davanti al distaccamento: quando i pompieri l’hanno raggiunto, il veicolo era quasi avvolto dalle fiamme. Prontamente il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo illeso.

Il veicolo è stato spento e l’area messa in sicurezza.