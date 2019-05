“Le acque del naviglio migliorano? Mai come quest’anno è pieno di schiume”

«Non basta un numerino su un foglio, serve un miglioramento reale del naviglio». È un po’ una battaglia storica, per Francesco Gritta, consigliere comunale turbighese dal 2017.

Non è la prima volta che si occupa della qualità delle acque del naviglio, legata in particolare al depuratore di Sant’Antonino, che scarica nel canale le acque del torrente Arno e dei depuratori della zona. Il riferimento critico è alla relazione tecnica annuale di Arpa del 2018, che parla di “alcuni miglioramenti per quanto riguarda i prelievi e i superamenti dei limiti, tra il 2017 e il 2018”.

«Abito a Turbigo dal 1991 e mai come in questo ultimo anno ho visto la schiuma ricoprire il Naviglio Grande anche qui a Turbigo» denuncia Gritta, che ricorda anche come il depuratore sia comparso anche nelle carte dell’inchiesta “mensa dei poveri” che ha terremotato la politica tra Varesotto e Alto Milanese. «C’è da capire come è possibile tutto ciò: come mai i dati migliorano, ma la situazione del nostro Naviglio peggiora? C’è da lavorare in questa direzione» (nella foto: un caso recente documentato da Gritta).

«Credo sia giunto il momento di chiedere ad ARPA di analizzare direttamente l’acqua del Naviglio a Turbigo (magari a valle della centrale Castelli). Ma non solo. Credo che quando si presentano schiumate in paese, campioni di questa schiuma debbano essere analizzati per capirne l’origine e andare quindi a colpire i responsabili».