Il Legnano per la Serie D, Castanese e Union Villa per la salvezza

Chi sogna la Serie D, chi invece dovrà cercare di mantenere la categoria.

Il Legnano, dopo la vittoria 2-1 in Alto Adige, ospiterà domenica 26 maggio (ore 15.30) l’Obermais per qualificarsi all’ultimo turno degli spareggi promozione di Eccellenza. I lilla giocheranno a Inveruno, campo scelto a causa dell’indisponibilità del “Mari” di Legnano, che si sta preparando al palio del 2 giugno.

Lo spareggio salvezza sarà invece tra Castanese e Union Villa Cassano. La sentenza sulla penalizzazione del Varese – arrivata in colpevole ritardo e con modalità che lasciano parecchie domande in sospeso – salva i biancorossi dalla retrocessione, scongelando dopo più di un mese, col senno di poi perso per niente, le due squadre che ora dovranno cercare di giocarsi la permanenza in Eccellenza con una doppia sfida.

La gara di andata si giocherà domenica 26 maggio (ore 16.00) al “Comunale” di Cassano Magnago. Ritorno previsto invece per domenica 2 giugno a Castano Primo.