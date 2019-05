L’istituto comprensivo Manzoni gemellato col Cilento e Matera

Dopo le due precedenti esperienze di gemellaggio con la scuola cilentana di Trentinara, l’I.C. Manzoni di Uboldo quest’anno ha raddoppiato: oltre a portare a termine il terzo anno di gemellaggio con Trentinara infatti ha realizzato contemporaneamente anche un gemellaggio con la scuola di Montescaglioso (MT) in occasione di Matera 2019 capitale europea della cultura. Sedici i ragazzi selezionati per rappresentare la scuola varesotta, otto nel Cilento e otto a Matera molti altri invece i partecipanti che si sono resi disponibili per ospitare gli amici delle altre scuole.

Dodici giorni in tutto tra la Lombardia, la Basilicata e il Parco nazionale del Cilento. 12 giorni nei quali si sono creati ponti di amicizia tra realtà territoriali lontane e profondamente diverse, alla scoperta delle bellezze del territorio. Milano, Como, l’Orrido di Nesso, Musei, Matera, Montescaglioso, Paestum, il Cilento. Un concentrato di patrimoni dell’umanità, un’esperienza unica e irripetibile per i ragazzi che hanno avuto la possibilità di partecipare a un evento formativo di altissimo valore. Un percorso di crescita, scoperta e unione reso possibile grazie alla collaborazione attiva della scuola, delle amministrazioni comunali e delle famiglie.