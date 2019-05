“L’omino della pioggia” al teatro San Pio

“L’omino della pioggia” sarà al teatro di Uboldo sabato 25 maggio. Lo spettacolo di Michele Cafaggi è in programma per il pomeriggio si sabato, alle 17, al teatro San Pio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici della Massina, in collaborazione con l’associazione Il sorriso di Anna, a cui andrà parte del ricavato per l’acquisto di attrezzature per la cura del malato.