In macchina con 30 centimetri di coltello da cucina

Martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio i carabinieri del comando Provinciale di Varese hanno intensificato i controlli in tutto il territorio della Provincia, con un servizio straordinario di controllo coordinato “a largo raggio” disposto dal Comandante Provinciale, Col. Claudio Cappello.

Il servizio ha riguardato in particolare il controllo della circolazione sulle principali arterie stradali della Provincia, con la massima attenzione alle aree boschive, in particolare alla zona di Parco Pineta, al confine con il comasco.

Nel corso dei servizi, cominciati nel pomeriggio di martedì e terminati nella tarda serata del 1 maggio, i militari dell’Arma hanno impiegato numerose pattuglie, controllando 270 mezzi ed oltre 460 persone. 12 le persone denunciate, tra cui 4 per guida in stato d’ebbrezza.

Un uomo è stato bloccato a Malnate a bordo della sua auto e trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 30 centimetri.

A Saronno i militari della Compagnia hanno dedicato particolare attenzione alle aree boschive della zona di Marnate e Gorla Minore, per consentire ai cittadini di trascorrere serenamente il primo maggio all’aria aperta.

Tra i numerosi controlli, 6 persone sono state fermate con modeste quantità di marijuana e hashish: nei prossimi giorni i loro nomi saranno segnalati alla Prefettura del capoluogo per l’avvio delle procedure amministrative connesse al ritiro della patente di guida.

I carabinieri della stazione di Carnago hanno arrestato un minorenne in esecuzione di un provvedimento cautelare del Tribunale di Milano, emesso per le reiterate violazioni del ragazzo alla misura dell’affidamento in comunità. A Busto Arsizio un trentunenne agli arresti domiciliari è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione e denunciato per evasione.