Magrini: “Grazie a chi ci ha votati”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Marco Magrini candidato sindaco di Cuveglio al Centro

Grazie agli 800 cittadini che hanno scelto e votato Cuveglio al Centro – dichiara Marco Magrini – Non sono abituato a girare intorno alle parole: volevamo vincere e, seppur di poco, non ci siamo riusciti. Un risultato che non cancella però una bellissima campagna elettorale, le tante energie e le proposte messe in campo per costruire la nostra idea di Cuveglio da qui al 2024. Per questo voglio ringraziare tutta la mia squadra a partire dai tanti giovani che si sono spesi con passione e competenza e che hanno creduto fino all’ultimo che Cuveglio potesse davvero cambiare. In bocca al lupo e buon lavoro al nuovo Sindaco.