Majorettes e twirling scaldano Gerenzano

Tripudio di musica, colori, emozioni e gioia per la GARA NAZIONALE MAJORETTES e TEAM BATON TWIRLING , ultima della stagione agonistica 2018/2019 NBTA , prima di approdare al Campionato Italiano che si terra’ dal 30/31 maggio -1/2 giugno 2019.

Competizione organizzata dalle due squadre presenti sul territorio di Gerenzano: Il Gruppo Majorettes del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano e il Gruppo Sportivo Gerenzano Twirling.

Nella giornata di domenica 5 maggio il palazzetto di Gerenzano si e’ gremito di quasi 300 atleti, provenienti dal nord Italia e da quasi il doppio di altrettanti spettatori pronti a tifare per le squadre in gara.

La competizione si e’ svolta nella prima parte con le discipline Majorettes dove ha visto vittoriose tutte le atlete della squadra Majorettes di Gerenzano con i seguenti piazzamenti:

. nella disciplina SOLO ACCESSORI :

3 PODIO per FRANCESCA FERRITO Junior,

1 PODIO per ALESSIA BORGHI senior

3 PODIO per VALENTINA GIACALONE senior.

. nella disciplina DUO ACCESSORI :

3 PODIO per JESSICA CAMPISI e VALENTINA ROSILLO I. cadetti,

1 PODIO per ALESSIA COLOMBO e VALENTINA GIACALONE e 2 PODIO per MARTINA e FRANESCA FERRITO junior,

1 PODIO per ALESSIA BORGHI e ALESSIA PAGANI senior.

Nelle discipline di squadra, con al loro interno, anche Alice Donato e Alessia Pavanello, oltre alle atlete sopra citate, sono stati ottenuti podi per: TRADITIONAL CORP, EXIBITION TEAM e BATONFLAG.

A conclusione della competizione, gli spettatori hanno potuto assistere alla spettacolare esibizione del GRUPPO TWIRLING della NAZIONALE, di rientro dal CAMPIONATO EUROPEO che si e’ svolto ad Aprile dove al suo interno ci sono due atlete del gruppo Majorettes di Gerenzano: ALESSIA BORGHI e ALESSIA PAGANI.

“Il nostro obiettivo, nel portare la Gara Majorettes e Team Baton Twirling a Gerenzano, e’ stato quello di far conoscere uno sport ancora poco conosciuto a molti, ma con anni di storia alle spalle e con al suo interno campioni sia europei che mondiali, creando una manifestazione di grande livello e di grande impatto, e ci siamo riusciti in pieno – commenta il presidente Paolo Andrea Vanzulli del Corpo Musicale – e quindi non poteva mancare, a coronare il grande evento, alle premiazioni, l’INNO di MAMELI suonato dal vivo dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano”.