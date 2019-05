Dopo il maltempo un lutto: annullata la Festa delle Rose

Quest’anno la Festa delle Rose non si farà.

Dopo il rinvio per maltempo di settimana scorsa la manifestazione era stata riprogrammata in edizione ridotta all’interno della nuova sala polifunzionale di Asfarm, «ma questa mattina – spiegano dalla direzione di Asfarm – è deceduta una nostra ospite del Centro polivamente e non è rispettoso per i familiari ospitare le manifestazioni festose e la musica che erano previste all’interno dei nostri locali».

Pertanto tutto il programma previsto nella sede di Asfarm domenica 19 maggio è stato annullato.

Sono confermati solo il pranzo programmato dalla Proloco al centro sociale Rebelot alle 12 e la mostra “Foto da un matrimonio” in Sala Bergamaschi, visitabile per tutta la giornata.