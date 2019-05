Michelle Hunziker debutta nel mondo della trap e lo fa con un singolo dal titolo “Michkere”, realizzato in collaborazione con J-Ax. La canzone esce prima del debutto di “All together now”, il nuovo programma di Canale 5 in cui la conduttrice condivide lo studio proprio con il rapper e sta spopolando sui social.

Nel singolo la conduttrice attraverso delle rime forti e incisive ripercorre tutta la sua carriera, dalle foto per il brand di intimo, fino ad arrivare a “Striscia la notizia” e “Paperissima Sprint”. Cita la prima pubblicità di “Roberta” e il Gababibbo. La Hunziker cita anche Alessia Marcuzzi, Barbara d’Urso e la giornalista e volto della serie A e non solo Diletta Leotta.